Cómo las 'alucinaciones' de Grok desinforman sobre los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta iraní

En respuesta a algunos usuarios, el chatbot de X, Grok, está sufriendo “alucinaciones” que le llevan a identificar incorrectamente vídeos relacionados con los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán Atribuye vídeos e imágenes a lugares y hechos distintos, se contradice a sí mismo y asegura que un vídeo generado con inteligencia artificial es real Los chatbots de IA no son fuentes fiables de información ni para verificar imágenes, ya que carecen de comprensión real, pueden generar información falsa y sus sesgos refuerzan errores...

johel #2 johel
Grok alucina si, pero con las ordenes de censura que le meten.
ContinuumST #1 ContinuumST
Inteligencia Artificial, jajajajajaa... bonito nombre para vender la burra, jajajajaja.
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#1 Como su propio nombre indica... xD
JackNorte #3 JackNorte
Cuando alucinas en un sentido solo no es una alucinancion es algoritmo disfrazado
