Cómo las 'alucinaciones' de Grok desinforman sobre los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta iraní

En respuesta a algunos usuarios, el chatbot de X, Grok, está sufriendo “alucinaciones” que le llevan a identificar incorrectamente vídeos relacionados con los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán Atribuye vídeos e imágenes a lugares y hechos distintos, se contradice a sí mismo y asegura que un vídeo generado con inteligencia artificial es real Los chatbots de IA no son fuentes fiables de información ni para verificar imágenes, ya que carecen de comprensión real, pueden generar información falsa y sus sesgos refuerzan errores...