Cómo afecta tener un hijo zurdo al linaje familiar

Los zurdos ya no se consideran anormales sino distintos. El 10% de la población es zurda y es más probable que aparezca un niño zurdo en una familia en la que algunos de sus padres y/o abuelos también lo son. Sin embargo, no está clara la herencia genética de la zurdera. Uno de los más estudiados es el gen LRRTM1, asociado con el desarrollo cerebral asimétrico. Las personas con ciertas variantes de este gen podrían tener más probabilidades de ser zurdas.

He visto que era un artículo de La Razón y hasta que no he leído los comentarios estaba interpretando otra cosa xD
Yo soy zurdo, soy uno de ese 10% privilegiado. 8-D
A mi de pequeño en el colegio me corrigieron para que escribiese con la derecha dandome reglazos en la mano izquierda.
#1 Los que yo conozco lo tomaban como una bendición, recuerdo una vecina que decía que su hijo era superdotado porque era zurdo. Tardó 8 años en sacarse una carrera de letras a tiempo completo.

En lo que sí es una ventaja es en deportes colectivos, ya que los perfiles zurdos son menos y están mucho más cotizados.
#2 En lo poco que he jugado al futbol ( sala) en el colegio, se me daba mejor chutar con la izquierda que con la derecha, la putada es que casi siempre me ponian de portero porque era grandote para la edad que tenia.
#1 yo soy del 81 y no me daban reglazos, pero si me ataban la mano izquierda para que tuviese que escribir con la derecha.
Lo único bueno de aquella subnormalidad es que me hicieron ambidiestro y en octavo ya escribía igual con ambas manos a la vez.
Y que yo sepa, soy el único "zocato" de la familia, porque en ninguna de las dos ramas familiares ha habido ninguno.
En meneame no es el 10%, debe ir por el 85%
