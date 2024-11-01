Cómo afecta tener un hijo zurdo al linaje familiar

Los zurdos ya no se consideran anormales sino distintos. El 10% de la población es zurda y es más probable que aparezca un niño zurdo en una familia en la que algunos de sus padres y/o abuelos también lo son. Sin embargo, no está clara la herencia genética de la zurdera. Uno de los más estudiados es el gen LRRTM1, asociado con el desarrollo cerebral asimétrico. Las personas con ciertas variantes de este gen podrían tener más probabilidades de ser zurdas.
En lo que sí es una ventaja es en deportes colectivos, ya que los perfiles zurdos son menos y están mucho más cotizados.
Lo único bueno de aquella subnormalidad es que me hicieron ambidiestro y en octavo ya escribía igual con ambas manos a la vez.
Y que yo sepa, soy el único "zocato" de la familia, porque en ninguna de las dos ramas familiares ha habido ninguno.