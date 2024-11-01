Cómo afecta tener un hijo zurdo al linaje familiar

Los zurdos ya no se consideran anormales sino distintos. El 10% de la población es zurda y es más probable que aparezca un niño zurdo en una familia en la que algunos de sus padres y/o abuelos también lo son. Sin embargo, no está clara la herencia genética de la zurdera. Uno de los más estudiados es el gen LRRTM1, asociado con el desarrollo cerebral asimétrico. Las personas con ciertas variantes de este gen podrían tener más probabilidades de ser zurdas.