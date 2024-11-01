·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8741
clics
MALEMÁTICAS CCCIV: comparativas tramposas sobre El Gordo de Navidad
4954
clics
El plan de Wang Huning para que Estados Unidos colapse
6560
clics
Escrutinio en tiempo real elecciones Extremadura: Web oficial de la junta
3850
clics
Navidad conformista - Pantomima full
5485
clics
Los premios Nikon de la vida silvestre: las fotos de animales más divertidas de 2025
más votadas
344
Europa se toma en serio la idea de cortar el cordón umbilical digital con las grandes tecnológicas del Tío Sam [EN]
421
Los retrasos en la Audiencia Nacional afectan a las causas por corrupción del PP: Ignacio González será juzgado en septiembre del 2027, 23 años después
512
La Audiencia de Madrid anula la orden del juez Peinado de recabar todos los correos de Begoña Gómez en siete años
352
La Audiencia Nacional condena a cinco alcaldes del PP y uno del PSOE por el mayor pelotazo de la trama Púnica
255
Sacar a 800 millones de personas de la pobreza: un nuevo informe analiza las lecciones aprendidas de la experiencia de China (Eng)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
90
clics
Cómo activar el driver nativo NVMe en Windows 11 para tu SSD
Ya puedes activar el driver nativo para NVMe en Windows 11 con tu SSD, aunque no es oficial y tendrás que seguir estos pasos.
|
etiquetas
:
activar
,
driver
,
nvme
,
windows
,
11
,
ssd
4
0
0
K
47
tecnología
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
0
0
K
47
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
cenutrios_unidos
Es básicamente el mismo driver que se activa en Server 2025. Está bastante maduro. El problema principal es el software asociado que pude tener "problemas de compatibilidad" y no reconocer la unidad o dar datos incorrectos. Pero a nivel de funcionamiento no se reportan problemas graves.
Naturalmente primero copia de seguridad
1
K
25
#4
oceanon3d
#3
Ya veré mas adelante ... no me fio mucho.
0
K
8
#5
Find
#3
Por lo demás, todo OK
0
K
16
#2
Gry
En resumen, Windows lleva años accediendo a las unidades NVMe a través de una abstracción interna basada en SCSI. Es funcional, es compatible con todo, pero introduce latencias innecesarias y limita parte del paralelismo nativo del protocolo NVMe
Mira como se ponen las pilas ahora que la peña está buscando alternativas a Windows
También introdujeron hace 15 días un "modo consola" que al parecer aumenta ligeramente el rendimiento en juegos.
www.geeky-gadgets.com/fse-setup-windows11/
0
K
15
#1
tul
Adelante valientes!!
0
K
12
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Naturalmente primero copia de seguridad
Mira como se ponen las pilas ahora que la peña está buscando alternativas a Windows
También introdujeron hace 15 días un "modo consola" que al parecer aumenta ligeramente el rendimiento en juegos.
www.geeky-gadgets.com/fse-setup-windows11/