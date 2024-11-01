edición general
Cómo activar el driver nativo NVMe en Windows 11 para tu SSD

Ya puedes activar el driver nativo para NVMe en Windows 11 con tu SSD, aunque no es oficial y tendrás que seguir estos pasos.

cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Es básicamente el mismo driver que se activa en Server 2025. Está bastante maduro. El problema principal es el software asociado que pude tener "problemas de compatibilidad" y no reconocer la unidad o dar datos incorrectos. Pero a nivel de funcionamiento no se reportan problemas graves.

Naturalmente primero copia de seguridad :-)
oceanon3d #4 oceanon3d
#3 Ya veré mas adelante ... no me fio mucho.
Find #5 Find
#3 Por lo demás, todo OK
Gry #2 Gry
En resumen, Windows lleva años accediendo a las unidades NVMe a través de una abstracción interna basada en SCSI. Es funcional, es compatible con todo, pero introduce latencias innecesarias y limita parte del paralelismo nativo del protocolo NVMe

Mira como se ponen las pilas ahora que la peña está buscando alternativas a Windows xD

También introdujeron hace 15 días un "modo consola" que al parecer aumenta ligeramente el rendimiento en juegos.

www.geeky-gadgets.com/fse-setup-windows11/
tul #1 tul
Adelante valientes!!
