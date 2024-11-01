edición general
3 meneos
16 clics

Cómo el accidente ferroviario que dejó 45 muertos en España cuestiona su elogiado sistema de trenes

Hasta hace tan solo unos días, la red ferroviaria de España era una fuente de orgullo patrio. Sin embargo, dos accidentes mortales casi seguidos empezaron a sembrar dudas sobre la seguridad de la infraestructura estatal.

En el primero y más grave, la colisión de dos trenes de alta velocidad en Andalucía se saldó con 45 muertos y más de 100 heridos el pasado 18 de enero.

El brutal choque de Adamuz, cerca de la ciudad meridional de Córdoba, es uno de los peores accidentes de trenes en la historia reciente de Europa, con la cifra más alta de...

| etiquetas: accidente , ferroviario , bbc
2 1 3 K 6 trenes
12 comentarios
2 1 3 K 6 trenes
eltxoa #1 eltxoa
2 accidentes. mezclar lo del ave con un tren de cercanías. vamos lo mismo. no se nota la intención ni nada.
3 K 44
#3 Tok_Tok
#1 Pues ambos parecen colapso de infraestructuras con victimas mortales y heridos graves. Y no han metido todos los desprendimientos relativamente habituales en Rodalies
0 K 8
Nómada_sedentario #4 Nómada_sedentario
#1 y ademas no fue un brutal accidente entre dos trenes, dando entender que iban por la misma vía, enfrentados.
Recordemos que uno descarriló con la mala fortuna de que casi inmediatamente después, pasó otro tren en sentido contrario estando las vías ocupadas por los vagones del primer descarrilamiento
2 K 32
DORO.C #6 DORO.C
#1 Pues yo el nexo lo tengo claro. Falta de mantenimiento.
0 K 16
Mauro_Nacho #2 Mauro_Nacho *
A pesar del accidente con 45 muertos eso no invalida el tren de alta velocidad, echar por tierra la inversión y la infraestructura del AVE es una estupidez. Gracias al AVE se ha emitido mucho menos CO2 a la atmósfera y hay una menor dependencia energética del exterior.
1 K 23
#5 Tok_Tok
#2 Y ha salvado vidas. La probabilidad de sufrir un accidente mortal en tren en España es de aproximadamente una entre 243.756, siendo 67 veces más seguro que viajar en coche.
0 K 8
DORO.C #7 DORO.C
#5 ¿lo sigue siendo?
0 K 16
#8 Tok_Tok
#7 ¿Y el avión? No creo que un accidente concreto, que concateno desgracias hasta provocar el siniestro del segundo tren, sea un cambio de paradigma
0 K 8
DORO.C #9 DORO.C
#8 Por supuesto. Pero para mí hay diferencias notables en la forma de tratar los accidentes. Mi confianza en sector de la aviación es total, en cambio lo visto estos últimos días con el tema del mantenimiento ferroviario me genera muchas dudas.
0 K 16
#10 Tok_Tok
#9 Imagino que sobre todo en Boing :troll:
0 K 8
DORO.C #11 DORO.C *
#10 Ni loco me subo a un Boeing. Siempre miro que la aerolínea trabaje con Airbus. :-D

Antes no me refería a una marca concreta, más bien a como se gestiona el sector.
0 K 16
#12 Tok_Tok
#11 Ni en un Yakovlev
0 K 8

menéame