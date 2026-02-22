El Comité Olímpico Internacional no sancionará al presidente de la FIFA por apoyar plan de Trump en Gaza

El COI informó que la presencia de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en la reunión inaugural de la Junta de Paz convocada por Donald Trump, no viola ninguna norma de la Carta Olímpica sobre neutralidad política, por lo que no será sancionado. “El COI ha estado en contacto con la FIFA. Entendemos que dicho organismo está apoyando, a través del futbol, un programa integral de inversión en la recuperación deportiva en Gaza" “Esto está totalmente en consonancia con el papel de una federación deportiva internacional" dijo un portavoz.