El Comité de Empresa de la Fabrica de Armas de Trubia ve «incomprensible» quedar fuera del proceso inversor de Defensa

El Comité de Empresa de la Fabrica de Armas de Trubia, perteneciente a Santa Bárbara Sistemas, ha manifestado este lunes que, asistiendo en estos momentos al mayor proceso inversor del Ministerio de Defensa para el Ejército de Tierra en las últimas décadas, «no pueden comprender, y menos aún compartir que su empresa, y más concretamente la Fábrica de Trubia, en la que desarrollan su trabajo, se quede fuera de este proceso inversor».

5 comentarios
nopolar
La culpa es del que se la vendió a EEUU
17 K 208
javibaz
#2 mireusted
5 K 78
WcPC
#2 Venía a decir eso mismo...
0 K 11
Verdaderofalso
Yo si puedo entenderlo, su empresa matriz es norteamericana y viendo cómo está el percal con Trump lo mejor es apostar todo a las empresas nacionales como Indra.

Siempre pueden mandar el CV

Siempre pueden mandar el CV
7 K 97
millanin
Regaló más bien.
0 K 7

