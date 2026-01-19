El Comité de Empresa de la Fabrica de Armas de Trubia ve «incomprensible» quedar fuera del proceso inversor de Defensa

El Comité de Empresa de la Fabrica de Armas de Trubia, perteneciente a Santa Bárbara Sistemas, ha manifestado este lunes que, asistiendo en estos momentos al mayor proceso inversor del Ministerio de Defensa para el Ejército de Tierra en las últimas décadas, «no pueden comprender, y menos aún compartir que su empresa, y más concretamente la Fábrica de Trubia, en la que desarrollan su trabajo, se quede fuera de este proceso inversor».