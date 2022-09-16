edición general
El comisionado para el traspaso de Rodalies advierte de que la inversión debería prolongarse durante dos décadas para revertir la situación

El comisionado del Govern para el traspaso de Rodalies, Pere Macias, ha advertido este jueves de que la crisis del servicio no se resolverá a corto plazo y que la inversión prevista deberá prolongarse durante al menos dos décadas para corregir la “descapitalización” acumulada de la red convencional. Durante una conferencia en el Cercle d’Infraestructures, Macias ha defendido que la mejora del sistema pasa por aumentar la inversión, avanzar en la gestión de proximidad y recuperar una “cultura ferroviaria” basada en el mantenimiento y la coordin

Normal, el 50% de la inversión en cercanías se lo llevaba Madrid (hasta el 2020, habrá que ver estos últimos 6 años), teniendo en cuenta que la de Catalunya es más extensa.

En donde no tenemos cercanias, q nos jodan,
#2 ¿Y a quien votais? PP-PSOE? Por que yo solo veo que fuera de Madrid los presidentes de las comunidades autonomas solo ponen el dedo señalando a Catalunya de todos sus males de España, y nunca critican que Ayuso (antes Esperanza) diga que "Madrid es España dentro de España, que es Madrid si no es España" y toda la lloreria que se pone cuando le dicen que van a descentralizar administraciones publicas, fomento de que empresas se instalen fuera de Madrid, etc etc... "nos atacan!…   » ver todo el comentario
#3 ¿Has terminado de llorar? Los que solo veo quejarse y decir q los otros les robamos son a los Catalanes. Los q montaron un proceso de odio contra el vecino que no pensaba con ellos son los catalanes.

Así que cuando dejes de llorar, no te preocupes, tendrás tu rodalies pagada por todos y nosotros no tendremos cercanias pq tenemos q pagar a los llorones su puto trenecito para que siga llorando e insultando a los demas.
menéame