El comisionado para el traspaso de Rodalies advierte de que la inversión debería prolongarse durante dos décadas para revertir la situación

El comisionado del Govern para el traspaso de Rodalies, Pere Macias, ha advertido este jueves de que la crisis del servicio no se resolverá a corto plazo y que la inversión prevista deberá prolongarse durante al menos dos décadas para corregir la “descapitalización” acumulada de la red convencional. Durante una conferencia en el Cercle d’Infraestructures, Macias ha defendido que la mejora del sistema pasa por aumentar la inversión, avanzar en la gestión de proximidad y recuperar una “cultura ferroviaria” basada en el mantenimiento y la coordin