La Comisión Europea, a punto de hacer naufragar los principios básicos del RGPD

Según se ha ido filtrando gradualmente en los últimos días por diversos medios de comunicación, la Comisión de la UE ha puesto en marcha en secreto una reforma potencialmente masiva del RGPD. Si los borradores internos se convierten en realidad, esto tendría un impacto significativo en el derecho fundamental de las personas a la privacidad y la protección de datos. La reforma formaría parte del llamado "ómnibus digital", que se suponía que solo aportaría ajustes específicos para simplificar el cumplimiento de la normativa.
| etiquetas: rgpd , gdpr , privacidad , ue
Esperemos sea un rumor falso porque esto sería para fusilar por traición a los dirigentes europeos.
www.meneame.net/story/aceptar-rechazar-cookies-ha-convertido-tortura-d
Las normas de privacidad y anti rastreo son cada vez más complejas y difícil de cumplir en el Internet actual. Y total, después casi [1] todo el mundo acepta las cookies, las políticas de privacidad y a correr.
[1] Si, ya lo se, amigo meneante. Tu nunca aceptas las cookies y navegas con Brave y todo eso. Por eso he dicho casi todo el mundo ...
Me encantaría entrar al parlamento europeo con una vara verde.