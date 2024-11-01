La Comisión Europea, a punto de hacer naufragar los principios básicos del RGPD

Según se ha ido filtrando gradualmente en los últimos días por diversos medios de comunicación, la Comisión de la UE ha puesto en marcha en secreto una reforma potencialmente masiva del RGPD. Si los borradores internos se convierten en realidad, esto tendría un impacto significativo en el derecho fundamental de las personas a la privacidad y la protección de datos. La reforma formaría parte del llamado "ómnibus digital", que se suponía que solo aportaría ajustes específicos para simplificar el cumplimiento de la normativa.