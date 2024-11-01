edición general
La Comisión Europea, a punto de hacer naufragar los principios básicos del RGPD

Según se ha ido filtrando gradualmente en los últimos días por diversos medios de comunicación, la Comisión de la UE ha puesto en marcha en secreto una reforma potencialmente masiva del RGPD. Si los borradores internos se convierten en realidad, esto tendría un impacto significativo en el derecho fundamental de las personas a la privacidad y la protección de datos. La reforma formaría parte del llamado "ómnibus digital", que se suponía que solo aportaría ajustes específicos para simplificar el cumplimiento de la normativa.

HeilHynkel #2 HeilHynkel
El borrador filtrado también sugiere dar a las empresas de IA (como Google, Meta u OpenAI) un cheque en blanco para succionar los datos personales de los europeos.

Esperemos sea un rumor falso porque esto sería para fusilar por traición a los dirigentes europeos.
angelitoMagno #4 angelitoMagno
Esto lleva hablándose desde hace unos meses.
www.meneame.net/story/aceptar-rechazar-cookies-ha-convertido-tortura-d

Las normas de privacidad y anti rastreo son cada vez más complejas y difícil de cumplir en el Internet actual. Y total, después casi [1] todo el mundo acepta las cookies, las políticas de privacidad y a correr.

[1] Si, ya lo se, amigo meneante. Tu nunca aceptas las cookies y navegas con Brave y todo eso. Por eso he dicho casi todo el mundo ...
sorrillo #1 sorrillo *
!Grpgdft!
Donal_Trom #3 Donal_Trom
Después de actualizar millones de webs y apps con la mierda absurda del GDPR ahora lo cambian.
Me encantaría entrar al parlamento europeo con una vara verde.
