"Aceptar o rechazar" cookies se ha convertido en la tortura diaria de millones de europeos. Y la UE al fin quiere arreglarlo

Se suponía que "aceptar cookies" nos iba a facilitar la vida. En realidad nos está haciendo perder 575 millones de horas al año. Los banners de consentimiento de cookies se han convertido en una absoluta pesadilla para los internautas, pero la Comisión Europea (CE) está repensándose su normativa. Crucemos dedos.
| etiquetas: cookies , ue
Y por no hablar del negociazo de cookiebot y similares (90 pavos al mes por una web normalita) para que encima el servicio que te ofrezcan no cubra ni el 60% de las cookies.