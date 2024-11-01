edición general
"Aceptar o rechazar" cookies se ha convertido en la tortura diaria de millones de europeos. Y la UE al fin quiere arreglarlo

Se suponía que "aceptar cookies" nos iba a facilitar la vida. En realidad nos está haciendo perder 575 millones de horas al año. Los banners de consentimiento de cookies se han convertido en una absoluta pesadilla para los internautas, pero la Comisión Europea (CE) está repensándose su normativa. Crucemos dedos.

comentarios
#1 yarkyark
Nuevo reglamento: Después de pulsar en aceptar o rechazar cookies saldrá otra pantalla que preguntara al usuario si esta seguro Si/no.
#7 tomeu
#1 No des ideas, por favor :'(
Expat_Guinea_Ecuatorial #3 Expat_Guinea_Ecuatorial
Arreglar el problema que ellos mismos han creado, cobrar dos veces
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Pues yo tengo una duda ¿quien ha conseguido más suscripciones de pago? ¿winrar o las cookies esas que te quieren cobrar dos pavos?
Cyberbob #12 Cyberbob
#2 Yo compré una licencia de WinRar por la camiseta. Así que diría que WinRar va ganando.
Ultron #4 Ultron
La Unión Europea arreglando cosas, es como el colega que te dice: "Quita que tú no sabes". Y al final te lo deja peor.
jm22381 #6 jm22381
Tantas mentes pensantes y no se les ocurrió que las preferencias de cookies deberían ir en el navegador. Elijes si la información que quieres compartir, si las webs tiene acceso a tu localización, etc Las elijes una vez y que fuera de obligada aplicación en cada web que visitas.
#8 yarkyark
#6 Esa opción ya la tienes para configurar en el navegador, pero habrá cosas que no te funcionen y paginas web que te dirán que sin cookies no accedes. Entre ellas gmail.
alfema #5 alfema
Más o menos lo que intenta hacer Consent-O-Matic, aunque no funciona con todas las páginas.
ninjum #9 ninjum
es que es curioso, si las acepto no vuelven a salir, si las rechazo ahí están preguntando todos los dias :-D
#11 solojavi
#9 Normal, porque si las rechazas no tienes la cookie de consentimiento
#13 hrundil
#11 la cookie de consentimiento se consideraría cookie necesaria para el funcionamiento de la web y sí que se puede guardar.
Superamo #10 Superamo
El objetivo de cobrar 2 euros no es que sean pagados, es que me des al botón de aceptar que te la metan hasta por el culo y te metan el analytics, el matomo, el LinkedIn, clarity y mil mierdas más.
Y por no hablar del negociazo de cookiebot y similares (90 pavos al mes por una web normalita) para que encima el servicio que te ofrezcan no cubra ni el 60% de las cookies.
