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La Comisión Europea adjudica un contrato de 180 millones de euros para una nube soberana a cuatro proveedores europeos

La Comisión Europea está reforzando la soberanía digital de la Unión Europea mediante la adjudicación de una licitación que permite a las instituciones, órganos y organismos de la UE (entidades de la Unión) adquirir servicios soberanos en la nube por hasta 180 millones de euros a lo largo de seis años. Los cuatro proveedores premiados son empresas europeas. Esta licitación apoya los esfuerzos más amplios de la Comisión por mejorar su propia soberanía, reforzando el control estratégico de las tecnologías e infraestructuras clave.

| etiquetas: comisión europea , nube , tecnología , soberanía , ue , adjudicación
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2 comentarios
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#1 chavi
Es un paso. El siguiente que no dependieran de ninguna empresa privada
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taSanás #2 taSanás
#1 chips de cooperativa!
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menéame