La Comisión Europea actualiza sus orientaciones sobre la legislación contra la deforestación

La Comisión Europea ha actualizado sus orientaciones sobre la legislación de la Unión Europea (UE) contra la deforestación y aclaró las definiciones y exenciones relacionadas con las normas comunitarias en la materia, al tiempo que mantuvo el calendario para su aplicación. En virtud del nuevo Reglamento antideforestación (EUDR), se prohibirá la entrada en la Unión Europea de determinados productos como la soja, el cacao, el café, el ganado, el aceite de palma, la madera y el caucho, a menos que estén «libres de deforestación».