Comienza el rodaje de la nueva película de Street Fighter

Esta semana ha comenzado el rodaje de la nueva película de 'Street Fighter' que contará con el respaldo de Capcom y Legendary en la producción y de Paramount Pictures en la distribución. La película estará dirigida por Kitao Sakurai, y nos traslada a 1993. Tras un tiempo distanciados, los luchadores callejeros Ryu (Andrew Koji) y Ken Masters (Noah Centineo) se reencuentran cuando la misteriosa Chun-Li (Callina Liang) los recluta para el próximo Torneo Mundial de Guerreros, una brutal competición de puños, destino y furia.