Comienza el rodaje de la nueva película de Street Fighter

Esta semana ha comenzado el rodaje de la nueva película de 'Street Fighter' que contará con el respaldo de Capcom y Legendary en la producción y de Paramount Pictures en la distribución. La película estará dirigida por Kitao Sakurai, y nos traslada a 1993. Tras un tiempo distanciados, los luchadores callejeros Ryu (Andrew Koji) y Ken Masters (Noah Centineo) se reencuentran cuando la misteriosa Chun-Li (Callina Liang) los recluta para el próximo Torneo Mundial de Guerreros, una brutal competición de puños, destino y furia.

#1 aletmp
estoy deseando no verla :troll:

#2 elGude
Para hacer de un brasileño verde llaman a un samoano.
Para hacer de un español guaperas a un Johannesburgo.

Bueno en la grandisima peli de los 90, con un increible e iconico Raul Juila como M. Bision pusieron a Jay Tavare, que es navajo para hacer de Vega.

Espero que nadie se venga a quejar del casting o de que lo hicieron WOKE.

#3 elGude
#2 Espera, que voy a mejorarlo:

Dan, el payaso de la saga, el alivio cómico de roster de luchadores lo va a hacer "Andrew Cameron Schulz" un antiwoke. Vamos, que han contratado a un payaso que no sabe hacer artes marciales para hacer de payaso que no sabe de artes marciales.

Posiblemente el mayor acierto de casting de la historia.

#4 UnoYDos
Acojonado me hallo


