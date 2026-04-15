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Si comienza, la carrera de armas nucleares será imparable
Una entrevista reveladora con el director del Organismo Internacional de Energía Atómica
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#1
Verdaderofalso
*
Pero no es el slogan de los pro armas nucleares? La disuasión?
Si todos las tienen, el mundo sera un remanso de paz
.
O solo un pequeño grupo selecto de países pueden tenerla para defenderse pero el resto tenemos que jodernos y aguantar?
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#3
Trigonometrico
#1
Pacto de desarme nuclear.
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#2
tul
dirigente de la organizacion que espia a civiles para que los nazis gringos y sionistas los asesine luego, mejor no hacerle demasiado caso a este esbirro del mal.
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#4
Poplíteo
#2
Tiene mala fama, si.
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20
#5
Asimismov
Son armas de DISUASION.
¿Adivina a quien hay que disuadir?
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Si todos las tienen, el mundo sera un remanso de paz .
O solo un pequeño grupo selecto de países pueden tenerla para defenderse pero el resto tenemos que jodernos y aguantar?
¿Adivina a quien hay que disuadir?