¿Comida con plástico en el microondas? Nunca

Es una de tantas bandejas de comida preparada que son hoy la comida habitual de millones de personas. Algunas grandes superficies hasta facilitan el lugar para calentarlo. Al abrirlo, tóxicos químicos y microplásticos del envase acaban en el estómago de los comensales. Así lo indican los 24 estudios científicos realizados en los últimos años y recogidos por Greenpeace en su último gran informe mundial.
y con la tendencia que tenemos, hasta usar el microondas va a ser un lujo que pocos puedan pagar (la electricidad) y pasaremos a comer cosas a temperatura ambiente
La noticia va de que calentar envases de plástico en el microondas hace que muchos más tóxicos acaben en la comida.
Sobra con (re)calentar en un recipiente de cristal, cerámica, etc.
(Y, supongo yo, no comprar los platos precocinados que puedan haber cocinado ahí mismo).