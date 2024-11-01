¿Comida con plástico en el microondas? Nunca

Es una de tantas bandejas de comida preparada que son hoy la comida habitual de millones de personas. Algunas grandes superficies hasta facilitan el lugar para calentarlo. Al abrirlo, tóxicos químicos y microplásticos del envase acaban en el estómago de los comensales. Así lo indican los 24 estudios científicos realizados en los últimos años y recogidos por Greenpeace en su último gran informe mundial.