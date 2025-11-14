edición general
“La comida a domicilio liquida la cocina casera y la tienda de barrio”

“La comida a domicilio liquida la cocina casera y la tienda de barrio”

(Accesible en modo lectura).- Colman Andrews, gastrónomo. "Nuestra gastronomía y nuestros restaurantes están siendo transformados por la comida a domicilio". ¿Las dark kitchens que sirven a toda la ciudad a través de los restaurantes? "Las dark o ghost kitchens que te traen en 30 minutos lo que te apetezca a casa están acabando con la cocina casera, pero no solo..."

¿Por qué es tan grave? "Porque así liquidamos también las tiendas de barrio: pescaderías, fruterías, carnicerías y mercados donde comenzaba toda cocina, que era en el producto. Acaban así con el comercio de proximidad para enriquecer a industriales que fabrican en grandes naves en serie los platos rentables y reducen la cultura de comer a ingesta apresurada." ¿La gastronomía es al comer lo que el erotismo al sexo? "Buena analogía, y nos empobrecemos todos si reducimos el sexo

Que den conciertos
En justicia hay que decir que antes veías los precios de la comida para llevar y te llevabas las manos a la cabeza, ahora ves los precios en el supermercado y te echas las manos a la cabeza. Nunca daba la sensación de merecer la pena salvo que fuera algo muy ocasional un dia que estabas muy cansado.
Ahora coges 3 melocotones para el postre te los pesas y ya cuestan lo que una cena TT_TT
Las compras por internet se cargan todo el comercio local, comidas incluidas. Nos puede parece muy cómodo, pero en unos años, entre esto y poner los bajos en AirBNB, no tendremos comercios locales, y entonces nos quejaremos
