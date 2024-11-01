edición general
Comida, baños, traslados, los otros costos de esperar las excarcelaciones en Venezuela

Cinco dólares por un colchón para pasar la noche a la intemperie, diez dólares por unas horas en una habitación con derecho a bañarse, entre 6 y 9 dólares por almuerzo -sin incluir el traslado-, son algunos de los gastos que se suman a la angustiante espera de familiares que aguardan a las afueras de la cárcel El Rodeo (centro), por la excarcelación de los presos políticos en Venezuela. Desde el pasado jueves, cuando el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez, dio a conocer que se excarcelaría a «un número.

Esta prisión, creada para delincuentes comunes y ubicada en el estado Miranda, en las afueras de Caracas, lideraba la lista de los centros con más presos políticos, con 102 recluidos hasta el 5 de enero, según la ONG Foro Penal, que dirige la defensa legal de estos detenidos.
Si vienen a Los Rodeos, en plural, (aeropuerto de Tenerife) tendrán paga asegurada, comida la que quieran, alojamiento, seguridad social total, todo y más, o sea, que se vengan todos a España que junto con los inmigrantes de otros países, junto con todos los turistas, lo vamos a pasar bien y habrá viviendas para todos a precio muy barato o gratis.
¿ Negocio en las cárceles aprovechándose de la población reclusa o de sus pariente ? Me pinchas y no sangro.

Si hay negocio en los mismos juzgados con la obligacion de usar bancos para recibir una indemnización, no quiero imaginar (y algo me ha llegado) lo que habrá en los centros penitenciarios de Venezuela y de España (que es de donde me han llegado los comentarios)

Hace tiempo recibí una indemnización por una sentencia, tenía que cobrarla a través de un banco específico
