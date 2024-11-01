edición general
El comentario de Feijóo sobre los andaluces que se le ha vuelto en contra: "No saben contar"

"Los andaluces no están de acuerdo pero no saben contar. Las rías tienen doble costa y por lo tanto [Galicia] es el lugar con más kilómetros de costa en España", ha dicho intentando hacer una broma en la cena de Navidad del PP de Madrid

Olepoint #5 Olepoint *
Feijo tampoco sabe contar, no es el doble, la costa de las rías tienen una longitud infinita -> es.wikipedia.org/wiki/Paradoja_de_la_línea_de_costa

Fdo. Un andaluz. :troll:
#10 euacca
#5 Todas las costas naturales son infinitas. xD
Don_Pixote #6 Don_Pixote *
Es tonto, aunque parece que tiene razon

Comparación de la longitud de la costa
Galicia: Aproximadamente 1498 km de costa.
Andalucía: Aproximadamente 910 km de costa.

(tambien es verdad que segun como hagas las cuentas y donde cortas una ria)
Xenófanes #7 Xenófanes
#6 Me sonaba que era un problema de fractales.

es.wikipedia.org/wiki/Paradoja_de_la_línea_de_costa.
#8 tierramar *
Feijoo no es más que el reflejo de los politicos del PPSOE, ni-nis que ni han trabajado, ni estudiado y han encontrado en la politica la manera de ganar sueldazos siendo unos vagos y/o gnorantes; y así nos va a los españoles, a las comunidades gobernadas por el PPSOE y al país.
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Hasta su intento de hacer bromas le salen mal, vaya personaje negativo que es.
#4 Pivorexico
Dicen que el sentido del humor es un signo de inteligencia ;

Por lo cual estaría no estaría al alcance de Feijóo.
#3 pirat
Pues igual que la "casa del mediterráneo" en el alicantón pepero que desconoce que la nuestra catalana es la lengua que más kilómetros de costa baña ese mar en este estado...
#9 Piscardomorao
Seguro que Fakejoo tiene razón, conoce muy bien las rías de Galicia, pasó mucho tiempo dando paseos por allí en el barco del narco, ya me imagino las conversaciones con Marcial Dorado, "mira Albertito, ese es el mejor sitio para descargar nieve colombiana en 50km a la redonda"
