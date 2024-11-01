El comentario de Feijóo sobre los andaluces que se le ha vuelto en contra: "No saben contar"

"Los andaluces no están de acuerdo pero no saben contar. Las rías tienen doble costa y por lo tanto [Galicia] es el lugar con más kilómetros de costa en España", ha dicho intentando hacer una broma en la cena de Navidad del PP de Madrid
| etiquetas: feijoo , andaluces , pp , contar
Fdo. Un andaluz.
Comparación de la longitud de la costa
Galicia: Aproximadamente 1498 km de costa.
Andalucía: Aproximadamente 910 km de costa.
(tambien es verdad que segun como hagas las cuentas y donde cortas una ria)
es.wikipedia.org/wiki/Paradoja_de_la_línea_de_costa.
x.com/i/status/2000927362394022079
Por lo cual estaría no estaría al alcance de Feijóo.