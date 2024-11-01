edición general
El combustible sostenible al parecer no se sostiene y la cancelación de este enorme proyecto de Shell es prueba de ello

La filial neerlandesa de Shell ha decidido no continuar con la construcción de su planta de biocombustibles de Róterdam, iniciada en 2022. Estas modernas instalaciones se iban a construir en el Parque Energético y Químico de Shell en Róterdam, cerca del mayor y más importante puerto de mercancías de Europa. Inicialmente iba a ser un proyecto clave no sólo para la descarbonización de la compañía, también para la descarbonización de la industria aeronáutica europea, pero a Shell no le salen las cuentas.

Es lo de siempre. No se vende porque es caro pero es caro porque no se fabrica en masa. Sin fabricarlo en grandes cantidades su precio no bajará lo suficiente como para ser atractivo a los clientes. Seguramente los países con gobiernos ultras están dando órdenes de no usar nada "sostenible" y las empresas creen que no tendrán una demanda que sea suficiente para compensar la inversión.
Placas solares + baterías de Li, Na u otro elemento barato. También se usan como acumulación aire comprimido.
