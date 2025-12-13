De combate en tierra a uso de IA: las mutaciones de las guerras del siglo XXI  

Del combate cuerpo a cuerpo y las invasiones terrestres masivas al empleo de drones, algoritmos y sistemas autónomos: así han evolucionado las guerras en el siglo XXI. En apenas 25 años, los conflictos armados han pasado de la “guerra contra el terrorismo” iniciada tras el 11-S a escenarios donde la inteligencia artificial redefine la estrategia militar, como ocurre hoy en Ucrania y en la Franja de Gaza. Análisis En El Debate de France 24. [Duración del programa: 00:36:39]