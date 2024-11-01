edición general
7 meneos
6 clics
El comandante del Comando Europeo de los Estados Unidos (EUCOM) reconoce que las bases en Europa son fundamentales para la «Operación Furia Épica»

El comandante del Comando Europeo de los Estados Unidos (EUCOM) reconoce que las bases en Europa son fundamentales para la «Operación Furia Épica»

Las fuerzas militares e infraestructura estadounidenses en Europa desempeñan un papel fundamental en el apoyo a las operaciones contra Irán en el marco de la Operación Furia Épica, según declaró el jefe del Comando Europeo de Estados Unidos ante los legisladores. El general de la Fuerza Aérea Alexus G. Grynkewich afirmó que las bases estadounidenses en todo el continente proporcionan ventajas logísticas y operativas clave para proyectar poder en múltiples regiones.

| etiquetas: eucom , eeuu , israel , irán , guerra , europa , base , comando
6 1 0 K 78 actualidad
4 comentarios
6 1 0 K 78 actualidad
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Siempre me ha parecido curioso como usan "proyectar poder" como eufemismo de amenazar, matar y destruir.
6 K 98
#4 amusgada
#1 "ahorrar en chofa pa nuestros bombarderos"
0 K 9
StuartMcNight #2 StuartMcNight *
No hombre no. Que dice el Trumpeto que tienen las bases en Europa para defendernos. Estan los 50 mil gringos estacionados en Alemania todo el dia defendiendo mucho. Y los de Rota tambien defendiendo mucho. Muchisimo. Los que mas defienden. Nunca se ha visto a nadie defender tanto.

Ahora mismo me pasan el listado de misiones defensivas, muy defensivas y mucho defensivas para las que se han usado esas bases. Dadme un minutico.
3 K 59
#3 Horkid *
Efectivamente, y los países atacados se dan cuenta de la hipocresia occidental , su doble lenguaje, entre las consignas que lanzan (No a la guerra ) y lo que hacen: www.meneame.net/m/actualidad/tv-palestina-recuerda-espana-esta-partici España con las bases militares yanquis en pleno funcionamiento también
2 K 39

menéame