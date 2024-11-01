El comandante del Comando Europeo de los Estados Unidos (EUCOM) reconoce que las bases en Europa son fundamentales para la «Operación Furia Épica»

Las fuerzas militares e infraestructura estadounidenses en Europa desempeñan un papel fundamental en el apoyo a las operaciones contra Irán en el marco de la Operación Furia Épica, según declaró el jefe del Comando Europeo de Estados Unidos ante los legisladores. El general de la Fuerza Aérea Alexus G. Grynkewich afirmó que las bases estadounidenses en todo el continente proporcionan ventajas logísticas y operativas clave para proyectar poder en múltiples regiones.