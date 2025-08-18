Colonias infantiles y juveniles, residencias artísticas, huertas...: la propuesta de los ecologistas para la nueva ciudad de vacaciones de Perlora

Ecologistas en Acción defiende que, en un contexto en que más del 30% de las familias no pueden costear vacaciones fuera del hogar, el espacio debería orientarse hacia colonias infantiles y juveniles, residencias artísticas, usos deportivos, huertas y otras actividades sociales, con participación de sindicatos y tejido asociativo. Señalan además que existen ejemplos como el proyecto de la Generalitat de Catalunya en Tarragona, que contempla un complejo vacacional gestionado por lo público y destinado a turismo asequible.