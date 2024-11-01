Colombiana fue víctima de Jeffrey Epstein, abusada desde los 12 años en Florida

El oscuro legado del pedófilo Jeffrey Epstein continúa revelando capítulos desgarradores tras la desclasificación de documentos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Entre los centenares de víctimas del millonario, calificado como un monstruo, ha emergido el caso de una mujer colombiana, hoy residente en Bogotá, que fue captada por la red de pederastia cuando era apenas una niña. De acuerdo con los archivos revisados, la joven fue “reclutada” en 1998, a la edad de 12 años, mientras estudiaba en el Royal Palm Beach High School