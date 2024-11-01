edición general
16 meneos
68 clics
Colombiana fue víctima de Jeffrey Epstein, abusada desde los 12 años en Florida

Colombiana fue víctima de Jeffrey Epstein, abusada desde los 12 años en Florida

El oscuro legado del pedófilo Jeffrey Epstein continúa revelando capítulos desgarradores tras la desclasificación de documentos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Entre los centenares de víctimas del millonario, calificado como un monstruo, ha emergido el caso de una mujer colombiana, hoy residente en Bogotá, que fue captada por la red de pederastia cuando era apenas una niña. De acuerdo con los archivos revisados, la joven fue “reclutada” en 1998, a la edad de 12 años, mientras estudiaba en el Royal Palm Beach High School

| etiquetas: niña , colombiana , victima , epstein , desde , doce años
13 3 0 K 288 actualidad
6 comentarios
13 3 0 K 288 actualidad
Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
Si hubiese justicia divina Epstein y todos los que iban a sus fiestas a violar niñas y mujeres tendrían que haber terminado arrojados a una picadora de carne.
1 K 19
Trigonometrico #3 Trigonometrico
#2 Antes de esto hubo la esclavitud de negros en EEUU.
Se trata de que la raza humana aprenda e impida que estas cosas sucedan.
1 K 27
Herumel #4 Herumel
#2 Mientras esperáis la justicia divina yo clamo por la justicia del pueblo.
2 K 41
Un_señor_de_Cuenca #5 Un_señor_de_Cuenca
#4 Ya me gustaría verlo. A cada uno de estos colgados como cerdos de un gancho.
0 K 16
#6 tpm1
#4 Hay más probabilidades de lo primero.
0 K 10
Bolgo #1 Bolgo
Me gusta colombiana, me gustas tú
Le gusta pedofilia, le gustas tú {0x1f3b6} {0x1f3b5}
Que voy a hacer, mi corazón…
0 K 10

menéame