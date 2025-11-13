edición general
El Colegio de Médicos de Granada archiva la denuncia contra el médico acusado de "antisemitismo"

El Colegio Oficial de Médicos de Granada ha acordado por unanimidad el archivo de la denuncia presentada contra el médico a quien una autodenominada “Comisión Sanitaria contra el Antisemitismo” acusaba de “antisemitismo”. El motivo de la denuncia era mostrar en su consulta mensajes de apoyo a Palestina e invitar a no consumir ni dispensar medicamentos del laboratorio israelí TEVA. No obstante, la actuación del colegio profesional ha generado preocupación en el ámbito médico y deontológico al haberse conocido que el médico se enteró [...]

| etiquetas: medicina , israel , genocidio , boicot , colegio médico , sanidad , teva
MasterChof #1 MasterChof *
Relacionada: www.meneame.net/m/actualidad/mas-150-organizaciones-exigen-colegio-med

El médico afectado ha manifestado que "estas acusaciones sólo tratan de intimidar y desmovilizar a una ciudadanía cada vez más sensibilizada con el genocidio de Gaza" y que "la acusación de antisemitismo se utiliza como instrumento para desautorizar toda crítica al sistema colonial y de apartheid del Gobierno israelí". Además, el médico ha confirmado

…   » ver todo el comentario
1 K 23
UnoYDos #3 UnoYDos
#1 Y denunciar también la colegio.

No obstante, la actuación del colegio profesional ha generado preocupación en el ámbito médico y deontológico al haberse conocido que el médico se enteró de la existencia de la denuncia a través de los medios de comunicación antes de recibir comunicación alguna del propio Colegio. La confirmación a la prensa de la existencia de una denuncia anónima, antes de su verificación formal, supone una vulneración de las garantías básicas recogidas en los Estatutos de la Organización Médica Colegial y pone en entredicho la imparcialidad y el rigor de las actuaciones iniciales del Colegio de Médicos de Granada en este caso, advierte Pro Derechos Humanos.
1 K 20
Urasandi #2 Urasandi
Los de la asociación esa y su monotema: contraelantisemitismo.org/tag/sanidad/
El medio de difusión blanqueador: enfoquejudio.es/
Los apoyos al doctor: www.lavanguardia.com/local/andalucia/20251113/11258845/tsunami-apoyos-

Elijo la C.
0 K 11

