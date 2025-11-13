El Colegio de Médicos de Granada archiva la denuncia contra el médico acusado de "antisemitismo"

El Colegio Oficial de Médicos de Granada ha acordado por unanimidad el archivo de la denuncia presentada contra el médico a quien una autodenominada “Comisión Sanitaria contra el Antisemitismo” acusaba de “antisemitismo”. El motivo de la denuncia era mostrar en su consulta mensajes de apoyo a Palestina e invitar a no consumir ni dispensar medicamentos del laboratorio israelí TEVA. No obstante, la actuación del colegio profesional ha generado preocupación en el ámbito médico y deontológico al haberse conocido que el médico se enteró [...]