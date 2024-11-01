Cole Tomas Allen, identificado como sospechoso del tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca [ENG]

El presidente Trump se dirige a los periodistas en la Casa Blanca después de que él y otros altos cargos de Estados Unidos fueran evacuados de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche tras un tiroteo ocurrido fuera del salón principal. El sospechoso del tiroteo fue identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años y residente en Torrance, California, según informaron dos agentes de las fuerzas del orden a The Associated Press. Trump afirmó que el sospechoso estaba armado con varias armas antes de ser detenido.