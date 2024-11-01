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Cole Tomas Allen, identificado como sospechoso del tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca [ENG]

Cole Tomas Allen, identificado como sospechoso del tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca [ENG]

El presidente Trump se dirige a los periodistas en la Casa Blanca después de que él y otros altos cargos de Estados Unidos fueran evacuados de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche tras un tiroteo ocurrido fuera del salón principal. El sospechoso del tiroteo fue identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años y residente en Torrance, California, según informaron dos agentes de las fuerzas del orden a The Associated Press. Trump afirmó que el sospechoso estaba armado con varias armas antes de ser detenido.

| etiquetas: cole , tomas , allen , tiroteo , trump
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5 comentarios
4 1 0 K 64 actualidad
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
¿Ya se conocen su orientación sexual, afiliación política, color de pelo, o cualquier otro dato irrelevante que sirva para señalar a un grupo concreto?
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thror #5 thror
#4 Eso parece, esta vez lo tenian todo bien preparadito.
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#1 Grahml *
Cole Tomas Allen - LinkedIn

Ingeniería mecánica en Caltech
Máster en Ciencias de la Computación en Domínguez Hills
Beca de investigación en la NASA
Desarrollador independiente de videojuegos

x.com/i/status/2048231309118681180
x.com/i/status/2048236535066263806

Como siempre, la culpa al informático,
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thror #3 thror
#1 Que rapido se ha sabido todo del tipo este...
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pepel #2 pepel
Habrán estado en la cena los medios afines, los que hablan siempre a favor de Israel.
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menéame