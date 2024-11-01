Cole Allen, Trump y los 11 científicos desaparecidos  

11 científicos muertos o desaparecidos en apenas unos años. Un intento de atentado a Trump. Y un ingeniero con pasado en la NASA en el centro de todo. ¿Casualidad… o algo más? En este vídeo analizamos uno de los casos más inquietantes de los últimos años: una serie de muertes y desapariciones relacionadas con investigadores de alto nivel, vinculados a tecnología avanzada, laboratorios punteros y organismos como la NASA.