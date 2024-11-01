edición general
Cole abierto, infancia cerrada

Porque si el objetivo es conciliar con el capital, optimizar la productividad y no perder tiempo en esas cosas blanditas como la infancia, vamos a hacerlo bien del todo. Porque no olvidemos lo esencial: los niños y niñas no son personas en desarrollo, son adultos en prácticas. Y cuanto antes entiendan que la vida es larga, cansada y sin pausas, mejor para todos.

#1 mancebador
Estoy bastante seguro que es de las profesoras que apoyan las matemáticas con perspectiva de género, la escuela "emocional" y no calificar los trabajos de los estudiantes para "que no se sientan mal".
humono #3 humono
#1 y #2 Os la han colado, leedlo!
Torrezzno #2 Torrezzno *
Estando de acuerdo en que la jornada partida no es bueno para los niños, el texto tiene un tufillo pedagógico de esos de "educar para ser felices"

¿Qué tal le ha ido a la Gen Z con la educación feliz?

Los niños tienen que prepararse para la vida que que es competitiva y tienen que prepararse lo mejor posible. Educar para que sean solventes, no felices. Y cuanto menos recursos tienen, mas competentes tienen que volverse. Pasandole a la mano a los niños se subvierte el objetivo del ascensor social. Al rico le pueden pasar la mano que ya lo tiene todo resuelto. El pobre tiene que pelearlo.
