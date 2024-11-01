Cole abierto, infancia cerrada

Porque si el objetivo es conciliar con el capital, optimizar la productividad y no perder tiempo en esas cosas blanditas como la infancia, vamos a hacerlo bien del todo. Porque no olvidemos lo esencial: los niños y niñas no son personas en desarrollo, son adultos en prácticas. Y cuanto antes entiendan que la vida es larga, cansada y sin pausas, mejor para todos.
| etiquetas: madrid , colegios , educación , jornada , docentes
¿Qué tal le ha ido a la Gen Z con la educación feliz?
Los niños tienen que prepararse para la vida que que es competitiva y tienen que prepararse lo mejor posible. Educar para que sean solventes, no felices. Y cuanto menos recursos tienen, mas competentes tienen que volverse. Pasandole a la mano a los niños se subvierte el objetivo del ascensor social. Al rico le pueden pasar la mano que ya lo tiene todo resuelto. El pobre tiene que pelearlo.