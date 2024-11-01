edición general
Coldplay dice "envíen amor a cualquier parte", incluida la familia de Charlie Kirk, en concierto en Londres [eng]

Coldplay dice "envíen amor a cualquier parte", incluida la familia de Charlie Kirk, en concierto en Londres [eng]

Coldplay no parece escapar de la controversia últimamente, incluso cuando intentan predicar el amor por toda la humanidad. En julio, hubo la controversia de la "kiss cam" en la pantalla gigante, que capturó a un CEO de tecnología aparentemente engañando con su jefa de recursos humanos. Ahora, están recibiendo críticas por decirles a los fans que pueden "enviar amor a cualquier parte", incluyendo a la familia de Charlie Kirk, el activista de derecha y aliado de Trump que fue asesinado a tiros el miércoles. Y la división política sigue aumentando

Torrezzno
"Esa es realmente nuestra misión ahora mismo: estamos intentando conscientemente enarbolar la bandera del amor como un enfoque para todas las cosas. No hay muchos [grupos] que puedan defender esa filosofía ante tanta gente. Así que lo hacemos. Y yo también necesito escuchar eso, para no rendirme y simplemente volverme amargado, retorcido y escondido, y odiar a todo el mundo. No quiero hacer eso, pero es muy tentador."

Me parece un mensaje muy loable en los tiempos que corren.
3
sotillo
#1 Ya, pero voy a esperar lo que dice Trump y sus huestes de Coldplay
1
Torrezzno
#4 estoy de acuerdo contigo. La he subido porque me ha resultado refrescante algo de humanidad
0
#8 NoMeVeas
#7 Tio, entiende que tenemos una vida y, que se supone, tu eres tan capaz para buscar como el resto. Yo mismo lo habré compartido como mil veces por internet, y llega un punto que toca los cojones que sigan pidiendo. Joder, que tienes chatgpt
1
Quel
#8 Lo he hecho y he encontrado videos de ese tipo debatiendo puntos de vista que generan debate o además hacerlo con habilidad (y eso no significa que esté de acuerdo con su postura, pero se reconocer a alguien que sabe debatir), pero nunca hacer lo que algunos le achacais. Por eso os pregunto, ¿ Dónde lo has visto ?
0
#9 Madmaxi
Del amor al odio hay un paso... hotplay
0
Gadfly
uy que fachas!
0
Magog
Yo estoy que lo de poner la otra mejilla no.... que no me voy a reír de su muerte no hacer bromas, pero la desaparición de un elemento que genera opinión y que promueve el racismosexismo, violencia... pues no le voy a mandar ni amor, ni nada.

#2 nada de fachas, simplemente es un grupo que en esas cosas es muy jipitrusco y en cierta medida tienen razón
1
Quel
#5 promueve el racismosexismo, violencia.

¿ Podrías poner un enlace de cuando hace eso ?
0 K 7

