El “colapso hídrico” atenaza al sobreexplotado 'Acuífero 23' de la Mancha, uno de los más grandes de España

Con una superficie de 5.500 kilómetros cuadrados, el Acuífero 23, también llamado acuífero de la Mancha Occidental, se ubica entre las provincias de Ciudad Real, Albacete y Cuenca. Es una de las piezas clave del sistema hidrológico de la cuenca del Alto Guadiana y uno de los mayores acuíferos de España. De su volumen depende en buena parte el estado del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Durante la década de los años 70 del siglo pasado comenzó su sobreexplotación mediante regadíos masivos destinados a la producción agrícola...

acuífero 23 , sobreexplotación , cambio climático , agricultura , agua
#1 _4278
el Capital hasta la muerte de todo lo vivo
manzitor #2 manzitor
#1 Si fuera para que el agricultor medio de la zona, se hubiera forrado, podría incluso comprender el por qué, pero es que tampoco es así. El incremento de la producción ha servido en muchos casos para tirar precios, y eso solo beneficia al gran distribuidor (los que manejan Mercamadrid, principalmente). Al final, matamos a la gallina de los huevos de oro a cambio de poca cosa.
