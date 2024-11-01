El “colapso hídrico” atenaza al sobreexplotado 'Acuífero 23' de la Mancha, uno de los más grandes de España

Con una superficie de 5.500 kilómetros cuadrados, el Acuífero 23, también llamado acuífero de la Mancha Occidental, se ubica entre las provincias de Ciudad Real, Albacete y Cuenca. Es una de las piezas clave del sistema hidrológico de la cuenca del Alto Guadiana y uno de los mayores acuíferos de España. De su volumen depende en buena parte el estado del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Durante la década de los años 70 del siglo pasado comenzó su sobreexplotación mediante regadíos masivos destinados a la producción agrícola...