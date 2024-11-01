El colapso demográfico anticipado cambia las tornas para el desarrollo: países de ingresos medios tienen ahora tasas de fertilidad más bajas que economías ricas [EN]

El fenómeno está adelantando nuevamente el pico de población mundial estimado, 30 años desde 2084 hasta 2054, al cuestionarse la noción fundamental que lo sustenta: que es el aumento de la prosperidad el que suprime la fertilidad. Por ejemplo: el año pasado Colombia registró una caída del 22% de la natalidad en solo cinco años, un 30% menos de nacimientos que el pronóstico de la ONU. "Somos demasiados, un descenso de la población nos da esperanza de un futuro mejor, si creciéramos hasta los 10.000 millones, el impacto sería aún más devastador".