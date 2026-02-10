edición general
El COI prohíbe el casco de un corredor ucraniano de skeleton con imágenes de atletas caídos en la guerra

El lunes, el joven ucraniano Vladyslav Heraskevych usó el casco durante una sesión de entrenamiento de skeleton para los Juegos Olímpicos en Cortina d’Ampezzo. Los atletas que aparecen en el casco son: la levantadora de pesas Alina Perehudova, el boxeador Pavlo Ischenko, el jugador de hockey sobre hielo Oleksiy Loginov, el atleta Ivan Kononenko, el saltador y entrenador Mykyta Kozubenko, el tirador Oleksiy Habarov y la bailarina Daria Kurdel. El COI le comunicó su decisión basada en la norma olímpica de no hacer manifestaciones políticas.

plutanasio #2 plutanasio
Menuda basura del COI
Kasterot #3 Kasterot
#2 sin duda. Ahí sigue Israel
#4 Febrero2027
GLORIA a Ukrania
#1 Barriales
Con dos cojones!!!!.
