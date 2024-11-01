edición general
El COI aconseja a los organismos deportivos que permitan a los rusos volver a competir en eventos juveniles con su bandera y su himno [Ing]

El COI dio un gran paso hacia la reintegración de Rusia y Bielorrusia en el deporte mundial el jueves al aconsejar a los organismos reguladores que permitan a los equipos y atletas de ambos países competir en eventos juveniles internacionales con su identidad completa, incluyendo la bandera y el himno nacionales. Los atletas tienen «el derecho fundamental de acceder al deporte en todo el mundo y de competir sin interferencias políticas ni presiones de organizaciones gubernamentales», afirmó el Comité Olímpico Internacional en un comunicado.

Pastis
Lo que hacen por no echar a Israel. Como les echaban en cara que a los rusos si, y a los otros no, pues admitimos a los rusos.
magnifiqus
#4 Me recuerda a lo que han hecho con la religión en las escuelas. Antes que quitarla, prefieren admitir la asignatura de Islam.
JanSmite
Ucrania, date por jodida.
alfre2
Recogida de cable olímpica. Nueva modalidad para los próximos JJOO.
HeilHynkel
Eso ya se sabía desde que la OTAN dio el golpe neonazi.
Pertinax
Si les controlan firmemente la farla y están limpios, de acuerdo. Porque Putin es capaz de poner a los chavales hasta las cartolas.
meneantepromedio
Poderoso caballero es Don Dinero.
