El COI aconseja a los organismos deportivos que permitan a los rusos volver a competir en eventos juveniles con su bandera y su himno [Ing]

El COI dio un gran paso hacia la reintegración de Rusia y Bielorrusia en el deporte mundial el jueves al aconsejar a los organismos reguladores que permitan a los equipos y atletas de ambos países competir en eventos juveniles internacionales con su identidad completa, incluyendo la bandera y el himno nacionales. Los atletas tienen «el derecho fundamental de acceder al deporte en todo el mundo y de competir sin interferencias políticas ni presiones de organizaciones gubernamentales», afirmó el Comité Olímpico Internacional en un comunicado.