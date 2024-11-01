Los cogeneradores recurren al Supremo para que la prioridad de despacho se ajuste al marco europeo

La prioridad de despacho determina el orden en que las instalaciones pueden verter electricidad a la red. Las asociaciones Acogen, Cogen y Adap han interpuesto un recurso contencioso ante el Supremo contra el RD 917/2025 (que modifica el RD 413/2014), al considerar que mantiene una regulación de la prioridad de despacho que no se adecúa al reglamento europeo. La prioridad de despacho no se contempla con carácter general para instalaciones renovables y de cogeneración puestas en servicio después del 4 de julio de 2019, de acuerdo con el Reglamen