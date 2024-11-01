edición general
Los cogeneradores recurren al Supremo para que la prioridad de despacho se ajuste al marco europeo

La prioridad de despacho determina el orden en que las instalaciones pueden verter electricidad a la red. Las asociaciones Acogen, Cogen y Adap han interpuesto un recurso contencioso ante el Supremo contra el RD 917/2025 (que modifica el RD 413/2014), al considerar que mantiene una regulación de la prioridad de despacho que no se adecúa al reglamento europeo. La prioridad de despacho no se contempla con carácter general para instalaciones renovables y de cogeneración puestas en servicio después del 4 de julio de 2019, de acuerdo con el Reglamen

