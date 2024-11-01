De la cofradía misógina de Sagunto a la Iglesia machista en España | Juan A. Aguilera Monchón

...el Gobierno ruge como una valiente leona ante los machistas de Sagunto, pero ronronea como un gatito acobardado ante la poderosa e hipermachista Iglesia... ¿No es un escándalo que a esa Iglesia que veta a las mujeres se le permita adoctrinar en la escuela a aproximadamente la mitad de la población infantil actual?, ¿no es mucho más grave que lo del «Interés Turístico» el que llenen de machismo y anticiencia las mentes de los menores? Pues parece que para nuestros gobernantes no, pues no sólo lo siguen consintiendo, sino que el Estado...