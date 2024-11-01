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De la cofradía misógina de Sagunto a la Iglesia machista en España | Juan A. Aguilera Monchón

De la cofradía misógina de Sagunto a la Iglesia machista en España | Juan A. Aguilera Monchón

...el Gobierno ruge como una valiente leona ante los machistas de Sagunto, pero ronronea como un gatito acobardado ante la poderosa e hipermachista Iglesia... ¿No es un escándalo que a esa Iglesia que veta a las mujeres se le permita adoctrinar en la escuela a aproximadamente la mitad de la población infantil actual?, ¿no es mucho más grave que lo del «Interés Turístico» el que llenen de machismo y anticiencia las mentes de los menores? Pues parece que para nuestros gobernantes no, pues no sólo lo siguen consintiendo, sino que el Estado...

| etiquetas: religión , cofradía , machismo , sagunto , iglesia , laicismo
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4 comentarios
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javierchiclana #1 javierchiclana *
El gobierno "progresista" se escandaliza ante un asunto irrelevante comparado con una organización que excluye a las mujeres de su jerarquía y que, cada año, recibe una cantidad ingente de subvenciones y exenciones fiscales... por no hablar de que le pagamos un catequista en cada escuela. Un verdadero abuso infantil del que todos somos cómplices.
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javierchiclana #3 javierchiclana *
Pues sí existe... pero ¿Te has leído el artículo? ¿Vas insultado así sin venir a cuento?
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YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
el hembrismo no existe? seguro que no? idos a cagar!: meneame.net/m/actualidad/primera-vez-hombres-entran-cofradia-dolores-m
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#4 Xoche
#2 Vete a cagar tu. No es necesario que regreses
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menéame