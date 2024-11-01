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El código postal como diagnóstico

El código postal como diagnóstico

El paciente no elige. No elige el centro al que va. No elige el médico que le atiende. Entra en un circuito asignado por código postal y disponibilidad. Si tiene suerte, cae en manos excelentes. Si no, no hay mecanismo que lo corrija. Le toca lo que le toca, y ahí está el problema.

| etiquetas: código postal , médico , asignación , sanidad
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1 comentarios
6 1 1 K 63 actualidad
#1 Kapnobatai
La noticia tiene mucha razón en general, aunque en algunos aspectos es muy catastrofista. Hay valoraciones sobre los servicios que si que son públicas y estadísticas que están obligadas a publicar aunque creo que también se lo pasan por el forro como pasan con las famosas listas de espera.
Lo de la libre elección y mecanismos que en teoría no tiene el paciente también es parte por desinformación... Salvo por lo del especialista hay formas para hacerlo, el típico caso de cambio de centro de…   » ver todo el comentario
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menéame