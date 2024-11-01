El código postal como diagnóstico

El paciente no elige. No elige el centro al que va. No elige el médico que le atiende. Entra en un circuito asignado por código postal y disponibilidad. Si tiene suerte, cae en manos excelentes. Si no, no hay mecanismo que lo corrija. Le toca lo que le toca, y ahí está el problema.
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Lo de la libre elección y mecanismos que en teoría no tiene el paciente también es parte por desinformación... Salvo por lo del especialista hay formas para hacerlo, el típico caso de cambio de centro de… » ver todo el comentario