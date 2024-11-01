edición general
1 meneos
 

¿Codicia o inflación? ¿Por qué pagamos más por menos? [ENG]  

Cómo los enormes beneficios de las empresas influyen en la inflación, y qué métodos usan para disimularlo.

| etiquetas: inflación , inflation , shrinkflation , greedflation , skimpflation
1 0 0 K 9 actualidad
1 comentarios
1 0 0 K 9 actualidad
heffeque #1 heffeque *
Hay múltiples entradas sobre los diferentes métodos, pero éste vídeo habla también de cómo los grandes aumentos de los márgenes comerciales (beneficios) de las empresas suponen un enorme porcentaje de la inflación general. Y menciona que sorprendentemente no son únicamente las empresas grandes las que lo están haciendo, sino que también las medianas.

Estamos pagando muy caro el "greedflation".

Como dice un usuario de Reddit: "No estamos en una crisis del costo de vida, estamos en una crisis del costo de la codicia."
0 K 9

menéame