Un coche de Policía Nacional choca contra una casa en Alaquàs y provoca un incendio en la planta baja

Efectivos del Consorcio de Bomberos de Valencia han actuado a última hora de la tarde de este sábado en un incendio en una vivienda en Alaquàs (Valencia), originado tras el choque de un vehículo de la Policía Nacional, por causas no precisadas, contra la planta baja, donde se ha quedado empotrado. Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos, los hechos han sucedido sobre las 20:26 horas cuando se ha alertado de que un vehículo de Policía Nacional había impactado contra una vivienda de la calle San Pascual de la localidad
