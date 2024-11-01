edición general
5 meneos
32 clics
Un coche de Policía Nacional choca contra una casa en Alaquàs y provoca un incendio en la planta baja

Efectivos del Consorcio de Bomberos de Valencia han actuado a última hora de la tarde de este sábado en un incendio en una vivienda en Alaquàs (Valencia), originado tras el choque de un vehículo de la Policía Nacional, por causas no precisadas, contra la planta baja, donde se ha quedado empotrado. Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos, los hechos han sucedido sobre las 20:26 horas cuando se ha alertado de que un vehículo de Policía Nacional había impactado contra una vivienda de la calle San Pascual de la localidad

| etiquetas: alaquàs , coche , policia , nacional , choca , contra , casa
4 1 0 K 68 Sucesos
5 comentarios
makinavaja #1 makinavaja
Espero que le hayan pasado un control de alcoholemia y drogas al conductor, como es preceptivo... :-D :-D
3 K 51
Dene #4 Dene
#1 totalmente de acuerdo...y hasta me sobran las risas del final
0 K 12
avejamdro #2 avejamdro
Los maderos aparcan dónde quieran
0 K 15
#3 Tiranoc
Llama bastante la atención que el choque haya sido por causas no precisadas ¿quedaron los policías en coma tras el choque? De no ser así ¿a nadie se le ha ocurrido preguntarles qué ha pasado?
0 K 7
josde #5 josde *
#3 Fue durante una persecución. el conductor del coche perdió el control mientras perseguía a toda velocidad a otro turismo que escapaba de la patrulla, los dos agentes que estaban dentro han resultado con heridas de poca consideración, tuvieron que evacuar a una mujer con movilidad reducida que en ese momento se hallaba en el interior de la vivienda.,
0 K 20

menéame