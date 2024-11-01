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Le cobran 16 euros por pedir pan, y 20 euros por dos botellas de agua, en un restaurante de Ibiza  

El tiktoker ha comido en un restaurante de Ibiza y, con la cuenta en la mano, detalla lo que le han cobrado por cada cosa. "El pan han sido 16 euros, pero estaría contento, porque estaba muy bueno, relleno de mantequilla con sal", cuenta. Aún así, le parece demencial pagar ese dineral. "4 euros de un alioli que no he pedido", sigue enumerando. Y el remate viene cuando descubre que dos botellas de agua le han costado 20 euros.

| etiquetas: ibiza , restaurante , pan , agua
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6 comentarios
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Amperobonus #4 Amperobonus
A ver, si sou uns cap de fava y vais al sitio pijimoda para el video, OBVIAMENTE, te van a clavar eso.

Lo normal es pan con allioli y aceitunas por 2 - 2,5€ en un restaurante decente
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Andreham #3 Andreham
Se cabrea porque no le han regalado la cuenta. Es la típica "que no como gratis? Pues te vas a enterar, mis 10k de followers no van a venir nunca a comer aquí!".

Sin caer en que sus 10k de followers son ninis que no es que no puedan permitirse ir de viaje a Ibiza, es que no pueden permitirse ni la botella de agua en el Dia.
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josde #1 josde
El agua es que allí escasea y el transporte es muy caro. xD
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jonolulu #2 jonolulu
Un pan como una hostia
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Chinchorro #5 Chinchorro
Titular alternativo: Un pobre descubre que es pobre en Ibiza.
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Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues
La hostelería balear hace mucho que es incompatible con los sueldos españoles. Y viendo la tendencia en el resto del país, pronto saldrá más barato ir de vacaciones a cualquier otro lugar.
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menéame