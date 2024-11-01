Le cobran 16 euros por pedir pan, y 20 euros por dos botellas de agua, en un restaurante de Ibiza  

El tiktoker ha comido en un restaurante de Ibiza y, con la cuenta en la mano, detalla lo que le han cobrado por cada cosa. "El pan han sido 16 euros, pero estaría contento, porque estaba muy bueno, relleno de mantequilla con sal", cuenta. Aún así, le parece demencial pagar ese dineral. "4 euros de un alioli que no he pedido", sigue enumerando. Y el remate viene cuando descubre que dos botellas de agua le han costado 20 euros.