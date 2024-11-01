edición general
3 meneos
3 clics
La CNMV aprueba la nueva oferta del BBVA en su OPA sobre el Sabadell

La CNMV aprueba la nueva oferta del BBVA en su OPA sobre el Sabadell

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado la modificación de las características de la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Banco de Sabadell, según ha informado este jueves el supervisor bursátil, que ha ampliado el plazo de aceptación de la operación hasta el próximo 10 de octubre, incluido. La nueva oferta, consistente en un acción nueva de BBVA por cada 4,8376 acciones de Banco Sabadell, supone un incremento del 10% y resulta "excepcionalmente atractiva" para los accionistas de Banco Sabadell, según BBVA.

| etiquetas: sabadell , bbva , opa , bancos , clientes , acciones
2 1 3 K -11 actualidad
7 comentarios
2 1 3 K -11 actualidad
alpoza #2 alpoza
Divertido ver los anuncios de la tele de unos y otros :-)
1 K 20
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
Como se le ve la patita a la CNMV a favor de esa fusión.
0 K 12
Blackat #4 Blackat
Es una oferta ridicula. Seria mas justo 1 x 2.
Pero sea como sea, quien mas va a ganar, va a ser el inversor que no venda.
Igual que quien ya vendio , se estara arrepintiendo de haber perdido un 10%.
0 K 6
#7 mikasalo
#6 ah vale, de eso no tenía información. Yo tengo acciones de BBVA y me ha sorprendido aunque bueno, este mes de octubre también se cobra la prima así es que por eso supongo que no habrá caído tanto
0 K 6
#5 mikasalo
hay cosas que no se entienden... Se aprueba la OPA del BBVA sobre el Sabadell y el mercado reacciona cayendo 0.20 puntos. A ver cómo te lo explicas...
0 K 6
Blackat #6 Blackat
#5 Por que la oferta es ridicula y el mayor accionista ya dijo que no venderia.
El mercado reacciona al ridiculo que estan haciendo...
0 K 6

menéame