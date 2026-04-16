La CNMC publica los mapas con la capacidad disponible en las redes eléctricas en España

La Comisión ha publicado dos mapas: uno para generación y otro para demanda. Dichas capacidades -explican desde la CNMC- deben considerarse como "informativas" y, debido a la influencia de unos nudos sobre otros, "sus valores no pueden computarse como directamente sumables". Según la Comisión, los mapas con la capacidad disponible incluyen la capacidad de acceso en las redes de distribución y transporte para las instalaciones de generación, demanda y almacenamiento, permiten identificar fácilmente los nudos de la red con capacidad según la tecn