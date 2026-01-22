La CNMC castiga el incumplimiento del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos con 58.000 euros al no retirar publicidad comparativa de su web

A pesar de que el COEM ofreció un compromiso vinculante para resolver estas conductas y que remitió a Competencia que había suprimido cualquier referencia en los canales el 12 de marzo de ese año, en noviembre de 2024, gracias a la aplicación ‘Waybackmachine‘ (web.archive.org
), la Dirección de Competencia certificó que seguía estando disponibles y visibles dos campañas en la página web del Colegio. Con más inri de que de los seis informes que debía enviar a Competencia sobre la gestión de su bolsa de empleo solo llegó uno a la sede.
«Por una odontología de calidad contra la publicidad engañosa y desleal y el intrusismo profesional»
«No abras tu boca por cualquier precio».
¿Colocar estos mensajes en la web de un colegio profesional no está permitido?