El CNI capta 180 millones en ciberseguridad en un sistema sin clasificación clara de centros

El Gobierno ha destinado 180 millones de euros al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para fortalecer la ciberseguridad mediante la inversión en nuevas herramientas, desarrollos de software y hardware, plataformas y servicios. Esta medida forma parte del Plan Nacional de Ciberseguridad 2025, aprobado en mayo, con un presupuesto total de 1157 millones de euros. El Ejecutivo se refiere a esta cuestión en una respuesta por escrito enviada al Senado.