edición general
2 meneos
6 clics

Club El Costo del Sol en Málaga, una tapadera para traficar con drogas

La jueza dice que el verdadero objetivo de la asociación pro cannabis no era otro que vender marihuana y hachís, por lo que ha condenado a sus responsables

| etiquetas: costo , sol , málaga
1 1 0 K 16 actualidad
sin comentarios
1 1 0 K 16 actualidad

menéame