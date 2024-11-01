edición general
Cloudflare es sancionado con 14 millones por negarse a bloquear en su DNS y VPN los dominios e IPs del Piracy Shield italiano

El regulador de las telecomunicaciones italiano, AGCOM, anuncia una multa histórica por valor de más de 14 millones de euros para Cloudflare por no someterse al sistema Piracy Shield y desobedecer las órdenes de bloqueo de sitios piratas en su su red. El famoso escudo antipiratería Piracy Shield es el sistema de la administración italiana donde desde hace 2 años se centraliza la gestión de los bloqueos de sitios piratas en el país.

#1 Marisadoro
Plazo de 30 días para pagar 14,25 millones€ por "vulneración continuada de la ley antipiratería" multa que corresponde al 1% de la facturación global de Cloudflare.
#2 Vamohacalmano *
#1 El 1% de la facturación representa un % grande de la rentabilidad final de la compañía, ya que de la facturación tienes que quitar un montón de cosas. Y esa multa va después de EBITDA. Si tienen una rentabilidad limpia final de un 10% sobre esa facturación (que no está ni tan mal) 14 millones es mucho. Yo soy ellos, cierro la sede en Italia, echo a todo el mundo. Dejo de dar servicio en Italia y no se la pago y a correr.
Pacman #4 Pacman
Funciona perfectamente, oiga.
Tanto, que en el Emule tengo fijo el filtro - ITA para que me quite los contenidos Italianos, que son legión
frg #5 frg
#4 Desarrolla un poco más, por favor. Parece muy interesante lo que cuentas.
Aokromes #6 Aokromes
#5 1080p -ita quita todos los resultados que contengan la palabra ita.
musg0 #3 musg0
Lo del rendimiento suena a excusa barata viniendo de una empresa que se dedica a parar ataques ddos
