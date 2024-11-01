Cloudflare es sancionado con 14 millones por negarse a bloquear en su DNS y VPN los dominios e IPs del Piracy Shield italiano

El regulador de las telecomunicaciones italiano, AGCOM, anuncia una multa histórica por valor de más de 14 millones de euros para Cloudflare por no someterse al sistema Piracy Shield y desobedecer las órdenes de bloqueo de sitios piratas en su su red. El famoso escudo antipiratería Piracy Shield es el sistema de la administración italiana donde desde hace 2 años se centraliza la gestión de los bloqueos de sitios piratas en el país.