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Cloudflare, estrella de la ciberseguridad, despedirá al 20% de la plantilla por la adopción de herramientas de IA

Cloudflare, estrella de la ciberseguridad, despedirá al 20% de la plantilla por la adopción de herramientas de IA

La compañía llega a caer cerca del 20% en Bolsa. El ajuste afectará a 1.100 empleados

| etiquetas: cloudflare , ia , despidos
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10 comentarios
2 1 0 K 41 tecnología
capitan__nemo #9 capitan__nemo *
Me sonaba un sistema de recursos humanos que media constantemente el desempeño y despedia a 10% (o el porcentaje que fuera) de la plantilla con menor desempeño y contrataba nuevos en diferentes periodos. Parece que los metodos se llamaban "rank and yank", "vitality curve", "20-70-10"

¿No estaran usando la excusa de la ia para hacer lo mismo?
Ahora dicen que no contratan nuevos, pero cuando se olvide vuelven a contratar poco a poco sin hacer mucho ruido. O externalizan a otras empresas.
Y aparte la reduccion de plantilla, los despidos, les hace subir su cotizacion.
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#2 woke *
Nadie puede detener el progreso; dijo un progresista
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#6 yukatan
#2 bueno... ya no hace falta nadie en una gasolinera... salvo en las comunidades donde la ley lo exige... Si van a despedir a todo dios, veremos como los estados se enfrentan a este nuevo reto.
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#7 woke
#6 a porrazo limpio
1 K 27
#8 yukatan
#7 eso funciona si los que reciben porrazos son unos pocos jejeje
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#1 woke *
No, no estará el del gorro entre los "inútiles"
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#5 exeware
#1 "seguro"
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#10 R2dC
#1 Posiblemente sean los nivel 1 del SOC. Que en ese caso me parece de puta madre, por que es el equivalente a tener un ingeniero en una centralita telefónica haciendo un trabajo que roza lo mecánico.
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#4 Pitchford
Así que baja costes en personal y baja el precio de las acciones. Qué poca confianza en la IA tienen sus accionistas..:roll:
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Usuarioinutil #3 Usuarioinutil
voy a crear el partido ludita.
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menéame