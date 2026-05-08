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Cloudflare, estrella de la ciberseguridad, despedirá al 20% de la plantilla por la adopción de herramientas de IA
La compañía llega a caer cerca del 20% en Bolsa. El ajuste afectará a 1.100 empleados
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cloudflare
,
ia
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despidos
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#9
capitan__nemo
*
Me sonaba un sistema de recursos humanos que media constantemente el desempeño y despedia a 10% (o el porcentaje que fuera) de la plantilla con menor desempeño y contrataba nuevos en diferentes periodos. Parece que los metodos se llamaban "rank and yank", "vitality curve", "20-70-10"
¿No estaran usando la excusa de la ia para hacer lo mismo?
Ahora dicen que no contratan nuevos, pero cuando se olvide vuelven a contratar poco a poco sin hacer mucho ruido. O externalizan a otras empresas.
Y aparte la reduccion de plantilla, los despidos, les hace subir su cotizacion.
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K
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#2
woke
*
Nadie puede detener el progreso; dijo un progresista
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29
#6
yukatan
#2
bueno... ya no hace falta nadie en una gasolinera... salvo en las comunidades donde la ley lo exige... Si van a despedir a todo dios, veremos como los estados se enfrentan a este nuevo reto.
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7
#7
woke
#6
a porrazo limpio
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#8
yukatan
#7
eso funciona si los que reciben porrazos son unos pocos jejeje
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K
7
#1
woke
*
No, no estará el del gorro entre los "inútiles"
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20
#5
exeware
#1
"seguro"
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#10
R2dC
#1
Posiblemente sean los nivel 1 del SOC. Que en ese caso me parece de puta madre, por que es el equivalente a tener un ingeniero en una centralita telefónica haciendo un trabajo que roza lo mecánico.
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K
8
#4
Pitchford
Así que baja costes en personal y baja el precio de las acciones. Qué poca confianza en la IA tienen sus accionistas..
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K
18
#3
Usuarioinutil
voy a crear el partido ludita.
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¿No estaran usando la excusa de la ia para hacer lo mismo?
Ahora dicen que no contratan nuevos, pero cuando se olvide vuelven a contratar poco a poco sin hacer mucho ruido. O externalizan a otras empresas.
Y aparte la reduccion de plantilla, los despidos, les hace subir su cotizacion.