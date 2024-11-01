Cloudflare apela la multa de Italia: «Piracy Shield amenaza a Internet»

A principios de enero, conocíamos que Italia había multado a Cloudflare con 14 millones de euros por "inclumplir la lucha antipiratería", y ahora conocemos que la compañía ha apelado la multa. Cloudflare presenta el caso no solo como una disputa regulatoria o una pelea por una multa, sino como una batalla sobre un principio más amplio. Si es aceptable que la infraestructura básica de Internet quede sometida a unas órdenes de bloqueo rápidas, opacas y con escasas garantías.
