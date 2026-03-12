Clionadh Raleigh: "La guerra en Irán es perfecta para que EEUU acabe chocando con China y Rusia"

Profesora de Geografía Política y Conflictos. "Imponer la democracia con bombas en Irán es tan disparatado como pensar que ésta llegaría con protestas callejeras". Hay quien cree que estamos adentrándonos en la Tercera Guerra Mundial. ¿Está de acuerdo? "Sí"
| etiquetas: irán , guerra
- Israel y EE.UU. no consiguen sus objetivos: cambio de régimen, fragmentación de país o eliminación de la capacidad militar de Irán.
- El conflicto no escala, porque China no va a implicarse.
- Se crea una narrativa según la cual Trump ha ganado.