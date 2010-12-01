Los clientes y su jornada diaria

Un cliente es un ciudadano libre, rico o pobre, que acude diariamente a rendir homenaje al padre de familia y que se proclama públicamente como su cliente para beneficiarse de su situación e influencia. Este protector puede ser a su vez cliente de otro más influyente, del mismo modo que un cliente puede tener varios patronos o protectores. Debía levantarse muy temprano, a veces de noche y vestido, y recorrer largas distancias. Una vez ante la puerta del patrono cumplía el rito del saludo matinal, la salutatio matutina.