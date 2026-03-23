Claudia Sheinbaum: ¿presidenta, historiadora y jueza suplente del Valle de Josafat?

Toda esta semana pasada ha estado aderezada con un debate agrio en torno a la enésima petición de disculpas a España por parte de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Un tema casi obligado con esa inacabable controversia sobre las maldades (sin fecha de caducidad) que supuestamente perpetraron los españoles en lo que hoy es conocido como México. Al menos en la parte que los criollos no perdieron tras la guerra contra EEUU en 1848 y a los que, por la razón misteriosa que sea, la presidenta no exige explicaciones.