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Claudia Sheinbaum: ¿presidenta, historiadora y jueza suplente del Valle de Josafat?

Claudia Sheinbaum: ¿presidenta, historiadora y jueza suplente del Valle de Josafat?

Toda esta semana pasada ha estado aderezada con un debate agrio en torno a la enésima petición de disculpas a España por parte de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Un tema casi obligado con esa inacabable controversia sobre las maldades (sin fecha de caducidad) que supuestamente perpetraron los españoles en lo que hoy es conocido como México. Al menos en la parte que los criollos no perdieron tras la guerra contra EEUU en 1848 y a los que, por la razón misteriosa que sea, la presidenta no exige explicaciones.

| etiquetas: claudia sheinbaum , méxico , españa , valle de josafat
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4 comentarios
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azathothruna #1 azathothruna
Ella deberia preparar mexico para la guerra contra los gringos, modo defensivo.
Hasta levantar el muro para cuando los gringos colapsen.
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#2 manuelnw
#1 Cuando encuentren algo más de petróleo en México tal vez les pondrán en el punto de mira.
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azathothruna #3 azathothruna
#2 Ya los amenazo con limpiar a los narcos
Y los carepalida odian a todo lo no caucasico, y mexico esta al sur nomas.
Los narco deberian luchar por sus ingresos, o incentivar la guerra civil gringa.
Mas inestabilidad, mas clientes
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#4 indi11
#3 el narco para México es como eta para España, queda feo decirlo pero es un enemigo que permite generar miedo a la población y, en consecuencia, tomar medidas que de otra forma la gente no aceptaría (supresión de ciertos derechos de los detenidos etc). Sin contar el beneficio personal de ciertos corruptos su entorno (en España no son pocos los casos aislados que han vinculado las ffss con los narcos, políticos etc)
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menéame