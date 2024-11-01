Claude Desktop añade acceso (no autorizado) a navegadores basados en Chromium

Una reciente auditoría técnica realizada por el investigador de privacidad Alexander Hanff ha revelado que la aplicación Claude Desktop de Anthropic para macOS instala silenciosamente un puente de Native Messaging en los directorios de varios navegadores basados en Chromium. Este comportamiento no documentado ocurre sin el consentimiento del usuario, lo que genera importantes preocupaciones de privacidad y seguridad en la comunidad de ciberseguridad. Cuando un usuario instala Claude Desktop (Claude.app), la aplicación coloca automáticamente..