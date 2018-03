La exconsellera Clara Ponsatí se entregará este miércoles a las autoridades escocesas, según ha adelantado este martes TV3. "A los tribunales no les gusta sentir que otro miembro de la Unión Europea no respeta las leyes ni la Convención Europea de los Derechos Humanos. No es una batalla cualquiera, lo aceptamos. Sabemos que tenemos delante una batalla muy difícil", ha dicho el abogado Aamer Anwar.